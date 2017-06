Le ministre Kris Peeters veut mieux protéger les vacanciers: «Réserver par Booking, ce n'est pas moins cher!»

À la veille des vacances, le ministre de l’Économie et des Consommateurs met en garde les personnes qui réservent un voyage par internet : voici vos droits.

Le ministre de l’Économie et des Consommateurs Kris Peeters bosse sur les vacances. But : assurer une meilleure protection au consommateur qui réserve un voyage par internet. Hier, le Conseil des Ministres a approuvé son projet : les personnes qui réservent leur voyage par l’internet et qui sont renvoyées par un prestataire de services de voyage à un autre seront mieux protégées.

« Un voyage à forfait devrait signifier pour le consommateur qu’il ait moins de soucis, mais cela n’est pas toujours le cas » explique Kris Peeters. « Les consommateurs doivent être bien conscients. Le prix que booking.com et d’autres sites internet comparables proposent n’est pas nécessairement le plus avantageux ».

D’autant que les règles de booking.com ne sont pas semblables chez nos voisins, ce qui désavantage encore le consommateur belge…

