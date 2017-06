Blankenberge et Zeebrugge: 6e escale pour Grandeur Nature!

C’est parti pour cette 6e escale à Blankenberge et Zeebrugge. Grandeur Nature vous a concocté une émission toute en histoire, dégustations et attractions. Mais en attendant, voici une petite sélection… De quoi ravir les petits comme les plus grands.

Histoire en tout genre…

Pour les nostalgiques de l’époque des corsets et robes longues, sachez, Mesdames, que le Centre Belle Epoque de Blankenberge est fait pour vous ! Vous y découvrirez l’histoire de cette ville entre 1870 à 1914. Orchestres, objets, robes, accessoires uniques sont les témoins de cette période à découvrir au sein de trois villas balnéaires restaurées. Lorsque l’on passe les portes de ce centre, des rêves de machines à remonter le temps, nous envahissent. Une exposition à faire en famille. Chaque année, le thème change. Pour 2017, le centre se concentre autour de la musique… Enfilez vos robes de bal, c’est parti !

Photos : DR

Autre histoire fascinante, celle de la Huisje van Majutte ! Au numéro 10 de la Breydelstraat, cachée entre deux grands immeubles, se trouve l’une des deux dernières maisonnettes de pêcheurs conservées et restaurées. Son premier propriétaire Pieter de Bruyne était mieux connu sous le nom de Pé Majutte. Il avait pris un pseudonyme à cause d’un fantôme au nom à coucher dehors : De Roeschaert ! Ce dernier s’attaquait aux pêcheurs mais si le pêcheur prenait un pseudonyme, il restait sain et sauf. Habitant à 14 dans cette petite maisonnette, la vie de cette famille paraissait plus paisible qu’à l’heure actuelle. À l’époque, lorsqu’ils jetaient un œil par la fenêtre, ils y voyaient la mer Aujourd’hui, la mer y est toujours mais… derrière des buildings ! Le propriétaire actuel, Pieter Gadeyne, vous fera découvrir les histoires les plus surprenantes de Blankenberge tout en vous proposant une petite tasse de café. La maisonnette a été transformée en 2015 en musée gratuit, café, salle d’exposition et salle de réunion… Petit conseil, ne vous aventurez pas seul dans les cuisines… Dans un puits servant de refroidisseur naturel pour les poissons, un cadavre, tiré de la dernière fiction de l’écrivain Pieter Aspe, pourrait vous surprendre.

Photos : DR

Gin, cuisine et bière

Si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, sachez que Blankenberge organise un week-end dégustations ! Ce samedi, durant l’événement Gin&Kok, vous pourrez vivre la cuisine grâce à des plats traditionnels concoctés par des restaurateurs locaux. Il y aura également des stands de nourritures et de dégustations de plus de 150 gins dans une atmosphère rythmée par des DJs du coin. Et ce dimanche, durant le Beats&Beers, les patrons de cafés et producteurs artisanaux locaux vous proposeront des bières de haute fermentation accompagnées d’un petit en-cas dans l’un des seize cafés participants. Tenté ? Rendez-vous sur la grande place de Blankenberge.

Vous êtes plutôt sportif ou rêvez de l’être ? Alors l’O’Neill Beach Club est fait pour vous. Débutant ou expert, vous pourrez vous essayer à mille et une activités de sports nautiques ou de plage : golfsurf, kitesurf, windsurf, stand-up peddle board, body-board…

Envie de sensations fortes ?

Pour les enfants et les plus grands enfants, (oui messieurs-dames…) plongez dans l’univers des puissants phénomènes naturels… L’exposition Storms sur le Belgium Pier n’attend que vous ! Simulateurs de tornades et d’ouragans à plus de 140km/h, projections à 180 degrés, effets spéciaux, super-tempêtes, cyclones et inondations, vivez au cœur de ces phénomènes ! Tout vous sera expliqué et vous pourrez tester des sensations fortes ! Origines et conséquences sur l’environnement et les écosystèmes, vous saurez tout ! À recommander au plus vite !

