Les communes ont payé 132 millions de trop à Electrabel pour ses parts dans Ores

L’accord conclu en 2014 entre Electrabel et les représentants des 197 communes wallonnes actionnaires du réseau de distribution de gaz et d’électricité prévoyait un prix de cession de 407 millions d’euros pour les 25 % d’Electrabel dans Ores Assets, principale intercommunale wallonne de distribution de gaz et d’électricité. Mais la banque d’affaires situe en fait leur valeur de marché entre 248 et 304 millions. Le milieu de la fourchette, 275 millions, représente donc un écart de 132 millions par rapport au prix de cession convenu, chiffre Leonardo.

Ce rapport peut être un élément clé, souligne L’Echo, dans le débat qui agite le parlement wallon sur le prix payé par les communes wallonnes pour racheter les 25 % qu’Electrabel détenait encore dans Ores.