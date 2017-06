Roland Garros: Kim Clijsters remporte le Trophée des Légendes en double avec Tracy Austin

Kim Clijsters, 34 ans, s’est offert une victoire en finale face aux Américaines Lindsay Davenport et Martina Navratilova, toutes les deux elles aussi ex-numéro 1 mondiale, 6-3, 3-6 et 10/5 dans le super jeu décisif en 1 heure et 13 minutes de jeu.

La Limbourgeoise n’a jamais pu remporter Roland Garros en simple dans sa carrière se hissant à deux reprises en finale, en 2001 (contre l’Américaine Jennifer Capriati) et 2003 (face à Justine Henin), année où elle a certes décrocher ce titre du Grand Chelem, mais en double (avec la Japonaise Ai Sugiyama).

Kim Clijsters remporte ce Trophée des Légendes pour la 3e fois après ses succès en 2014 et 2015 (avec à chaque Martina Navratilova comme partenaire).