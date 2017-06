Adam West, l'acteur de la série Batman, est décédé

Il avait incarné le célèbre chevalier noir dans la série des années 1960. Adam West s’est éteint aujourd’hui à l’âge de 88 ans des suites d’une leucémie. Il laisse derrière lui sa femme, Marcelle, et ses six enfants dont cinq petits-enfants et deux arrières petits-enfants.

La mythique série Batman

L’acteur était surtout connu pour son rôle de Batman dans la série produite par ABC de 1960 à 1968. Une série qui, bien qu’assez kitsch, est resté dans la mémoire collective des fans de la chauve-souris.