Météo: une journée chaude avec des maxima jusqu'à 29 degrés

Le temps sera estival chaud et assez ensoleillé mais les nuages feront leur apparition dans l’après-midi. Quelques averses isolées auront lieu dans l’après-midi, indique l’IRM. Il fera très chaud avec jusqu’à 29 degrés.

Le temps sera ensoleillé mais deviendra progressivement plus nuageux en cours d’après-midi. Le temps restera généralement sec dans de nombreuses régions mais quelques averses (orageuses) pourront toutefois se produire de manière isolée.

Les températures atteindront des valeurs comprises entre 23 degrés sur les hauts plateaux de l’Ardenne et 29 degrés en Campine. Le vent sera modéré de sud-ouest, tournant au secteur ouest dans le courant de l’après-midi à partir du littoral.

Ce soir, le risque d’averse diminuera à nouveau et cette nuit, le temps deviendra sec partout avec une alternance d’éclaircies et de passages nuageux.

Lundi, ciel assez nuageux avec éventuellement encore quelques légères pluies résiduelles sur le nord du pays. Le soleil devrait se montrer plus généreux sur le sud-est. Le vent s'oriente à l'ouest en étant modéré, le long du littoral parfois assez fort. Temps un peu plus frais avec des maxima de 16 ou 17 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et de 18 à 20 degrés dans les autres régions.