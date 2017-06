Tshirt Mania fait des t-shirts «Quelle belle kète!»

J.C.HERIN

« Quelle belle kète ! » Cette expression très idiomatique, pour désigner « la chose », peut se lire à présent sur la nouvelle gamme d’été des Tshirts Mania 100 % coton. Parmi les autres phrases bien de chez nous : « C’est # ainsi et pas autrement », « Excuse my carolo attitude », « Belle et Belge », « Wallifornie Republics »,…