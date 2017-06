Atterrissage imprévu d'un avion à Cologne: il n'y avait pas d'explosif à bord

Trois passagers britanniques âgés de 31, 38 et 48 ans, interpellés après l’atterrissage, continuaient d’être interrogés par la police. Selon les autorités, aucun d’eux n’était connu des services de sécurité.

L’avion, un Airbus A319 censé relier Ljubljana à Londres, avait été dérouté samedi sur l’aéroport allemand de Cologne-Bonn ce qui avait provoqué une importante opération policière et perturbé le trafic aérien durant plusieurs heures.

Le pilote avait choisi de poser l’appareil après que des passagers eurent informé le personnel de bord «que plusieurs hommes s’entretenaient de sujets terroristes», avait indiqué dans la nuit à l’AFP un porte-parole de la police, sans plus de précisions sur la teneur de cette discussion. Selon le quotidien allemand Bild, ces hommes avaient utilisé les mots «bombe» et «explosifs».

Passagers évacués

Après l’atterrissage dans une zone sécurisée du cinquième aéroport d’Allemagne, vers 18H00 locales (16H00 GMT), la police fédérale avait fait descendre les 151 passagers par les toboggans de secours et isolé un sac à dos appartenant aux trois suspects que les démineurs avaient ensuite fait exploser.

Les trois hommes avaient été remis à la police criminelle de Cologne qui les a questionnés «sur des soupçons d’avoir planifié un crime grave contre l’Etat», expression généralement utilisée pour des attentats.

La police a inspecté l’avion avec des chiens renifleurs avant d’annoncer n’avoir rien trouvé. Le trafic aérien a été interrompu entre 19H et 22H locales (17H00 et 20H00 GMT) et 10 vols ont été détournés dans l’intervalle, pendant que 20 départs se trouvaient retardés.

Dans un communiqué, EasyJet a indiqué que le pilote avait dérouté le vol «par précaution afin de permettre à l’appareil de subir des contrôles supplémentaires de sécurité à Cologne».

«Conformément aux demandes des autorités locales, les passagers ont débarqué afin de permettre des contrôles supplémentaires de sécurité», poursuit le communiqué soulignant que «la sécurité des passagers et de l’équipage d’EasyJet constitue notre première priorité».

Dans un contexte de vigilance accrue après plusieurs attentats en Allemagne et dans d’autres pays européens, les autorités avaient fait évacuer le vendredi 3 juin le plus grand festival de rock du pays, «Rock am Ring», en raison d’une «menace terroriste» écartée le lendemain.