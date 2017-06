Disparition d'une fillette de 6 ans aux Abattoirs d'Anderlecht

Le dimanche 11 juin 2017 vers 15h00, Jihane El Oizi, une jeune fille âgée de 6 ans, a été vue pour la dernière fois au Marché de l’Abattoir à Anderlecht. Depuis, elle ne s’est plus manifestée.

Jihane mesure 1m20. Elle a les cheveux longs et bruns et des yeux foncés.

Elle s’exprime en français et en néerlandais.

Au moment de sa disparition, elle portait une jupe bleue avec des étoiles blanches, une ceinture rose et des sandales jaunes.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300 ou avec Child Focus via le numéro 116 000.

Vous pouvez également réagir via email : avisderecherche@police.belgium.eu.