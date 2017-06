Enfin célibataire Afida Turner cherche son nouvel amour via Twitter

Une page se tourne dans la vie de l’extravagante Afida Turner. Celle qui a commencé sa carrière médiatique dans Loft Story 2 sous le nom de Lesly dans les années 2000 et qui a connu le succès populaire avec des hauts et des bas reste égale elle-même : faire parler d’elle de n’importe quelle manière, sans pudeur et sans gêne.

En 2013 Afida Turner avait annoncé vouloir quitter son époux, Ronnie Turner. Ce dernier ne voulait pas de divorce. À l’époque un break avait été décidé. Afida ne voulait plus du fiston de Ike (et de Tina) Turner. Le père Turner était réputé pour sa violence, et visiblement le fils a bien hérité des gênes de son géniteur. «Je ne serai plus jamais une femme abusée. Épouser le fils d’Ike Turner… Je suis maso. Je m’arrache, rien à fo*tre.» avait-elle déclaré à Voici.

Mais aujourd’hui les choses ont bien changé puisqu’elle a passé une petite annonce via son compte Twitter. La voici donc à la recherche d’un homme, un vrai, un «roi».

«Dear fans, je suis enfin libre, le casting est ouvert, j’ai besoin d’un king,» a-t-elle partagé sur son compte avec une photo d’elle pour une fois non dénudée.