Météo: des températures un peu plus fraîches pour débuter la semaine

Le temps sera assez nuageux mais généralement sec lundi après-midi. Une petite ondée isolée n’est toutefois pas exclue au nord du pays, indique l’IRM. La fraicheur sera de mise avec des maxima oscillant entre 17º en Ardenne et 19º à 22º ailleurs. Le vent sera modéré de secteur ouest et parfois assez fort avec des rafales atteignant les 50 km/h à la mer.

Lundi soir, les nuages subsisteront avant que le ciel ne s’éclaircisse durant la nuit, surtout dans le sud. Les minima seront compris entre 7º et 9º en Ardenne et 11º et 13º en plaine.

Mardi, un temps sec et calme est prévu, avec une présence importante de nuages le matin. De belles éclaircies feront ensuite leur apparition. Les températures seront douces : 19º en Haute Ardenne, 20º à la mer et jusqu’à 23º ou 24º ailleurs. Le vent sera faible à modéré, de secteur ouest tournant vers le nord. Durant la nuit, le ciel sera dégagé et il fera entre 8º et 14º.

Le soleil fera pleinement son retour mercredi, avec un temps sec et assez chaud. Le mercure oscillera entre 22º ou 23º à la mer et en Haute Ardenne, et atteindra les 26º dans le centre. Le vent sera faible, de secteur est.

Jeudi, une perturbation traversera le pays d’ouest en est. Il fera très chaud, entre 24º et 28º. Les précipitations pourraient être orageuses mais cela reste à confirmer, souligne l’IRM.

Vendredi et samedi, le ciel sera partiellement nuageux avec un risque d’averses. Les températures seront proches des 22º dans le centre.

Un temps sec, chaud et lumineux devrait faire son retour dimanche et lundi.