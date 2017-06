Ricardo Sa Pinto, nouvel entraîneur du Standard: "Je suis de retour à la maison" (vidéos)

L’entraîneur portugais (44 ans), présenté aujourd’hui à l’Académie, a confié toute sa joie de revenir au Standard, où il a évolué entre 2006 et 2007. « Je suis de retour à la maison. J’aime le club, j’aime vivre ici. J’y suis heureux. Mon objectif était de travailler un jour au Standard. Je veux changer la dimension du club. C’est un club charismatique, avec des supporters que j’apprécie. J’ai une mentalité de gagnant, je veux gagner contre n’importe quelle équipe. Et j’ai besoin que mes joueurs donnent tout, que ce soit à l’entraînement ou en match. Ils doivent être morts quand ils vont dormir le soir ! Je suis le premier qui va tout donner, après, les joueurs devront suivre. Mais il faut la passion du football pour faire cela. Je vais avancer match par match. La prochaine rencontre est la plus importante. Si on la gagne, on aura comme objectif de gagner la suivante, et ainsi de suite… Le grand objectif de l’équipe cette année est d’aller en play-offs 1. On veut que le Standard retrouve son niveau. »

Ricardo Sa Pinto s’est également penché sur le style de jeu qu’il veut imposer au Standard la saison prochaine. « J’aime beaucoup l’organisation, comment l’équipe travaille ensemble. Il faut que l’on ait le ballon dans les pieds. J’ai besoin de jouer un jeu offensif. On va tout essayer pour réaliser cela. Après, mon premier objectif comme tout entraîneur, c’est de gagner. C’est le principal. »