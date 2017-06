Voici tout ce qu'il faut savoir sur le CEB, le CE1D et le CESS qui débutent jeudi

Didier Swysen

C’est la semaine cruciale pour quelque 164.000 élèves francophones de 6 e primaire (CEB), 2 e et 6 e secondaires (respectivement CE1D et CESS) : dès jeudi, ils entameront ces épreuves certificatives qui vont peser (lourd) sur leur réussite scolaire. Si l’échec scolaire régresse quelque peu depuis plusieurs années, il reste un véritable fléau dans les écoles de Wallonie et de Bruxelles.