Le Roi Philippe a participé, lundi soir, à un iftar à Gand: il s'agit du repas qui marque la rupture du jeûne durant le ramadan

Le roi Philippe s’est rendu chez une famille musulmane d’Evergem (Gand) lundi soir pour y rompre le jeûne, selon son souhait de participer à l’iftar auprès de simples citoyens.

« C’est un événement pour lequel nous sommes très reconnaissants », précise Khalid Benhaddou, un des huit fils d’Abdel Azziz Benhaddou et le frère de Mohammed, qui a ouvert les portes de son bungalow au souverain, dans un quartier d’Evergem bordant le port. Avec deux des 6 petits-enfants, les trois générations de la famille tentent de rompre le jeûne ensemble autant que possible. « C’est un signe d’unité et de cohésion », indique Khalid Benhaddou.

Le roi a pris le temps de faire connaissance avec les membres de la famille et de s’informer sur la signification du ramadan. L’occasion pour la famille de souligner la discipline, la rigueur et la persévérance que requièrent 18 heures de jeûne.

Le jeûne a été rompu, avec une datte et du lait, peu après 22h00, avant un repas rassemblant des mets typiquement marocains.

Khalid Benhaddou, imam à Gand et travaillant pour le département flamand de l’enseignement, avait déjà rencontré le Roi dans le cadre de la prévention de la radicalisation. « C’est une main tendue envers la communauté musulmane », estime-t-il. « Le souverain reconnaît ainsi les musulmans dans leur vécu de l’islam ».