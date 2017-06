Aurel C., le ravisseur de la petite Jihane, placé sous mandat d'arrêt pour enlèvement et détention arbitraire: il assure avoir voulu "aider la fillette"

A.C. (45 ans), l’homme soupçonné d’avoir enlevé dimanche la petite Jihane El Oizi, âgée de 6 ans, a été placé sous mandat d’arrêt et inculpé du chef de détention arbitraire et enlèvement. Selon ses propres dires, il aurait voulu aider Jihane alors qu’elle était, selon lui, « en difficulté aux abattoirs », puis après avoir appris qu’un avis de recherche avait été lancé, aurait décidé de se rendre au commissariat de police. C’est lorsque qu’il sortait de chez lui avec l’enfant qu’il a été arrêté, a indiqué mardi le parquet de Bruxelles. Jihane a pour sa part été entendue par la police ce mardi matin mais aucun commentaire ne sera fait à ce sujet en raison de son jeune âge.

Jihane El Oizi, qui avait été vue pour la dernière fois au Marché de l’Abattoir à Anderlecht dimanche vers 15h00 et dont la police fédérale avait diffusé un avis de recherche, a été retrouvée lundi dans le centre de Bruxelles. La fillette était accompagnée de l’homme apparaissant sur des images de vidéosurveillance et auquel la police avait demandé de se manifester.

Le suspect, qui avait modifié son apparence, a été auditionné lundi après-midi et a expliqué qu’il avait voulu venir en aide à Jihane. Il aurait décidé de se rendre au commissariat après avoir appris l’existence d’un avis de recherche. Il a également déclaré ne pas avoir voulu s’y rendre plus tôt pour et ne pas la réveiller. D’après le parquet, ses déclarations ne semblaient pas indiquer de troubles psychiques.

A.C n’a pas d’antécédents judiciaires en Belgique mais des devoirs d’enquête seront ordonnés afin de vérifier s’il n’en a pas en Roumanie, son pays d’origine. Son ordinateur a été saisi et le contenu en sera analysé, de même que celui de son compte Facebook.