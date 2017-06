La Colombie officialise son premier mariage à trois, «une famille polyamoureuse»

«Nous voulions officialiser notre foyer, notre famille. Il n’y avait rien de solide légalement qui nous reconnaissait en tant que famille», a déclaré Victor Hugo Prada, un des membres de cette union, dans une vidéo diffusée lundi. Cet acteur et ses deux conjoints sont entrés le 3 juin sous le régime patrimonial connu légalement en Colombie sous le nom de «trieja». Ce mariage à trois est formé avec un éducateur physique et un journaliste qui en 2000 avaient célébré la première noce gay publique en Colombie.

Bien que ce type d’union soit fréquent, c’est la première «qui est légalisée», a expliqué German Rincon Perfetti, avocat et l’association LGBTI (lesbiennes, gays, bisexuels, trans et intersexuels). «C’est une reconnaissance que d’autres types de familles existent», a-t-il estimé.

No un pareja sino uno trieja.



Colombia has its first multi-partner marriage. Three men have legally married in... https://t.co/QuPObOOYpT