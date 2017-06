Le ring de Bruxelles paralysé à cause d'un autocar en feu à Strombeek (vidéo)

Un bus a pris feu mardi après-midi sur le ring extérieur de Bruxelles. Les pompiers ont réussi à maîtriser l’incendie vers 17h00 et continuent de l’arroser abondamment. Le ring extérieur reste entièrement fermé et de longues files subsistent, indique le centre flamand pour le trafic (Vlaams Verkeerscentrum). Les voitures peuvent toutefois, à partir de Woluwe-Saint-Etienne, circuler via la voie latérale en direction de l’A12.

Le chauffeur du bus a probablement remarqué à temps que son bus était la proie des flammes et a stationné son véhicule sur la bande d’arrêt d’urgence. Selon les pompiers, aucun blessé n’est à déplorer.

Le ring extérieur de Bruxelles est entièrement fermé à la circulation à hauteur de Strombeek-Bever mais le trafic peut, à partir de Woluwe-Saint-Etienne, circuler via la voie latérale en direction de l’A12. Les véhicules ayant déjà dépassé la sortie en direction de l’A12 et qui stationnaient depuis longtemps derrière le bus incendié ont été autorisés à passer via la bande de gauche.

La bande de gauche du ring intérieur a également été fermée pendant un temps mais la police l’a depuis libérée.

De gros bouchons subsistent sur les rings intérieur et extérieur. L’heure de pointe du soir s’annonce difficile, prévient Peter Bruyninckx du Vlaams Verkeerscentrum. On ne sait pas encore si la chaussée a été endommagée.