Philippe Geluck sera fait Officier des Arts et des Lettres mercredi

Belga

Le dessinateur, humoriste et comédien Philippe Geluck se verra remettre les insignes d’Officier des Arts et des Lettres mercredi midi, annonce l’ambassade de France en Belgique. La France entend ainsi récompenser «l’un des auteurs les plus populaires de l’édition francophone, mais aussi un grand humaniste, si près, par ses dessins et son attitude, du cœur des autres».