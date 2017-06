Publifin: le personnel maintient la cohésion et la pression

Le personnel avait refusé que Bénédicte Bayer, directrice générale de Publifin, soit son interlocutrice. Mais en raison des récents arrêtés du ministre de tutelle, cassant certaines décisions actées lors de l’Assemblée Générale extraordinaire du 30 mars dernier, aucune décision n’a été prise en assemblée du personnel si ce n’est de maintenir la cohésion entre les travailleurs et la pression. Une assemblée du personnel se déroulera ainsi toutes les semaines, a précisé mardi Christine Planus, déléguée principale CGSP, au terme de l’assemblée du personnel.

Par arrêté, le ministre wallon Pierre-Yves Dermagne a annulé les délibérations de l’AG extraordinaire du 30 mars portant sur l’octroi d’un double jeton de présence au président du conseil d’administration et la révocation de l’élu PP verviétois (Bruno Berrendorf) de son mandat d’administrateur.

En effet, le Parti Populaire avait été écarté du CA étant donné qu’il ne dispose plus désormais d’un représentant au Parlement de Wallonie. « C’est la situation au moment de l’élection qui compte. Les soubresauts de l’évolution de la vie démocratique à l’intérieur de l’intervalle de temps qui sépare deux élections ne doivent pas être pris en compte », a répondu le ministre Dermagne à une question parlementaire.

Le conseil d’administration est dès lors tenu de réintégrer cet élu PP. Or, toute modification du CA ne peut intervenir qu’en assemblée générale. Celle-ci est prévue le 27 juin prochain.

En attendant, ce sera stand-by du côté du personnel et des organisations syndicales. « La question est de savoir, du fait des décisions de la tutelle, si tout ce qui a été acté en CA n’est pas remis en question », souligne Christine Planus. « Dans ces conditions, on maintient la cohésion au sein du personnel et la pression en fixant une assemblée du personnel chaque jeudi. Nous serons également présents le 27 juin pour accueillir le CA ».

Aucune nouvelle action n’est donc annoncée avant cette date.