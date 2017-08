Le Venezuela accuse Trump de menacer la stabilité de l'Amérique latine

«La menace téméraire du président Donald Trump vise à entraîner l’Amérique latine et les Caraïbes dans un conflit qui perturberait, de manière permanente, la stabilité, la paix et la sécurité de notre région», a déclaré le ministre des Affaires étrangères Jorge Arreaza, lisant un communiqué au nom du président socialiste Nicolas Maduro.

Le texte rejette «de la façon la plus catégorique et ferme les déclarations inamicales et hostiles» du dirigeant américain.

«Nous avons de nombreuses options pour le Venezuela, y compris une possible option militaire si nécessaire», a indiqué vendredi Donald Trump.

Lors d’une déclaration retransmise par la télévision d’Etat VTV, le ministre Jorge Arreaza a lancé un appel aux «membres de la communauté internationale (...) pour qu’ils expriment leur condamnation la plus claire et sans équivoque face à cette dangereuse atteinte à la paix et à la stabilité du continent».

L’installation d’une Assemblée constituante, décriée par l’opposition comme une tentative d’instaurer une «dictature communiste», a augmenté la tension dans les relations entre Caracas et Washington, qui n’ont plus d’ambassadeurs respectifs depuis 2010.