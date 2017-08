Pierre Nizet

Christopher Hagelstein, alias « Chris Bieber » ne se prend plus pour son idole, Justin Bieber. Le Verviétois âgé de 23 ans s’est reconverti. Il n’est plus le sosie du chanteur canadien. Et il est très fier d’être l’acteur porno le plus recherché sur le site « Pornhub », comme le révèle le magazine « Têtu ».