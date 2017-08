Des éclaircies sont attendues sur l’ensemble du pays dimanche après-midi mais une averse n’est pas exclue à l’est. Il fera plus chaud et ensoleillé lundi, annonce l’IRM.

Dimanche après-midi, les maxima iront de 17 degrés sur les hauteurs de l’Ardenne, autour de 19 degrés à la mer, à 22 degrés dans les autres régions. Le vent sera généralement faible. Ce soir et cette nuit, le temps restera calme et le plus souvent sec avec des minima de 10 à 15 degrés, sous un vent généralement faible, de directions variées.

Lundi, après dissipation de la grisaille matinale éventuelle, le temps sera calme et sec avec des températures estivales. En matinée, nous profiterons d’un temps assez ensoleillé mais en cours de journée, quelques cumulus pourront se développer. Dans le sud-est, nous débuterons la journée avec pas mal de nébulosité et un risque d’une goutte de pluie. Les maxima s’élèveront à 24 degrés, sous un vent généralement faible et variable.

Dans la nuit de lundi à mardi, nous aurons progressivement de larges éclaircies. Plus tard, des champs nuageux moyens et élevés arriveront depuis le sud. En fin de nuit, une goutte de pluie ne sera pas exclue le long de la frontière française. Les minima seront compris entre 11 et 15 degrés.

Mardi, la nébulosité augmentera assez rapidement à partir du sud-ouest et sera suivie d’averses avec un risque d’orage. Dans le courant de l’après-midi, le temps deviendra plus sec avec des éclaircies dans l’ouest du pays. Les maxima varieront de 22 degrés à la côte et en Ardenne à 27 degrés en Campine.

Mercredi, le temps sera calme et assez beau avec des cumulus de beau temps et quelques nuages d’altitude. Maxima autour de 23 degrés.