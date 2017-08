«Il n’y a pas de place dans la société pour le racisme, la suprématie blanche et les néo-nazis. Nous devons tous nous réunir comme des Américains, et être un pays UNI», a écrit Ivanka Trump dans une série de tweets dimanche matin.

Cette prise de position la démarque de Donald Trump, qui a renvoyé manifestants d’extrême droite et contre-manifestants antiracistes dos à dos samedi en dénonçant la «violence venant de diverses parties».

« Attaque terroriste par des suprémacistes blancs »

Le président est vivement critiqué pour ces commentaires, y compris chez les Républicains. Le sénateur de Floride, Marco Rubio, a notamment demandé à «entendre le président décrire les événements de Charlottesville pour ce qu’ils sont, une attaque terroriste menée par des suprémacistes blancs».

Une femme de 32 ans a été tuée samedi à Charlottesville, en Virginie, lorsqu’une voiture a foncé sur la foule des contre-manifestants venus s’opposer à un rassemblement d’extrême droite.

Un homme de 20 ans, originaire de l’Ohio, a été arrêté.

1:2 There should be no place in society for racism, white supremacy and neo-nazis.

2:2 We must all come together as Americans -- and be one country UNITED. #Charlottesville