Météo: un lundi sous le soleil avec des températures enfin dignes d'un mois d'août

Une petite brise de sud à sud-est ramène de l’air plus chaud sur la Belgique. Le temps sera agréable avec quelques belles apparitions du soleil et les maxima iront de 21 à 26 degrés, prévoit l’Institut royal météorologique.

Mardi, il fera assez chaud mais une dégradation pluvio-orageuse sera probable en cours de journée. Après une amélioration passagère mercredi, le temps se dégradera à nouveau pour le restant de la semaine avec retour de la pluie, du vent et de la fraîcheur.

Ce lundi, la grisaille matinale éventuelle se dissipera assez rapidement. Le temps sera agréable et assez chaud avec quelques belles apparitions du soleil. La nébulosité pourrait se montrer temporairement plus insistante le matin sur le sud-est du pays avec possibilité de quelques gouttes de pluie.

Maxima de 21 à 23 degrés en Ardenne et de 24 à 26 degrés dans les autres régions. Le vent sera faible de sud-est, s’orientant ensuite au sud. Une petite brise de mer de nord- est se lèvera l’aprèsmidi dans la région côtière.

Lundi soir et en début de nuit prochaine, le temps sera généralement peu nuageux. Des bancs de nuages élevés puis moyens envahiront le ciel par la suite, et les premières gouttes de pluie pourront faire leur apparition en fin de nuit dans les régions proches de la France. Les minima seront généralement proches de 15 ou 16 degrés.

Mardi, la nébulosité augmentera assez rapidement à partir du sud-ouest et sera suivie d’averses avec un risque d’orage. Dans le courant de l’après-midi, le temps deviendra plus sec avec des éclaircies dans l’ouest du pays. Les maxima varieront de 22 degrés à la côte et en Ardenne à 27 degrés en Campine.