Cristiano Ronaldo a été suspendu cinq matches pour avoir poussé l’arbitre dimanche après son exclusion controversée lors du match aller de la Supercoupe d’Espagne remporté 3-1 par le Real à Barcelone. Selon le règlement de la fédération espagnole, il risquait entre 4 et 12 douze matches.

« Une fois le carton rouge sorti, le joueur en question (Ronaldo) m’a légèrement poussé en signe de désapprobation », a écrit l’arbitre, Ricardo de Burgos Bengoetxea, dans son rapport de match.

Le Real Madrid ne pourra donc pas compter sur sa star portugaise pour le match retour de mercredi, lui qui avait marqué le deuxième but des siens. Il a d’ailleurs reçu son premier carton jaune pour avoir enlevé son maillot lors de sa célébration de but. Quelques instants plus tard, il a été exclu, pour la 10e fois de sa carrière, pour une chute dans la surface adverse sous la pression du Français Samuel Umtiti. C’est alors qu’il a poussé l’arbitre de la rencontre. Ce geste lui a valu 4 matches de suspension. Il a écopé d’une rencontre supplémentaire pour son expulsion.