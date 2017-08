«Les dirigeants américains doivent honorer nos valeurs fondamentales en rejetant clairement les manifestations de haine, de sectarisme et toute revendication de suprématie qui nient l’idéal américain voulant que tous les hommes ont été créés égaux», a indiqué M. Frazier, qui est noir, dans un tweet diffusé sur le site de l’entreprise.

«En tant que PDG de Merck et en mon âme et conscience, j’estime de ma responsabilité de prendre position contre l’intolérance et l’extrémisme», ajoute M. Frazier, 62 ans, à la tête du géant pharmaceutique depuis 2011.

Des affrontements entre militants d’extrême-droite et des contre-manifestants ont fait un mort samedi à Charlottesville (Virginie). Le président américain a déclenché une polémique en renvoyant les deux camps dos à dos.

M. Frazier avait été nommé par Donald Trump après son élection en novembre au sein du «conseil des exportations» (President’s Export Council), un cénacle dont la création remonte à 1973 et qui est chargé de le conseiller sur sa politique commerciale.