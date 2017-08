La femme d'Herbert Léonard confirme: «Encore de longues semaines avant de retrouver la maison»

A 72 ans, le chanteur a échappé au pire dans la nuit du 16 au 17 juin lorsqu’il était victime d’une embolie pulmonaire.

Première éclaircie après énormément d’inquiétude : le 18 juillet, sa femme annonçait qu’il sortait peu à peu du coma.

Voici quelques jours, nouvelles news. « Herbert est en rééducation ! Il est sorti des « soins intensifs » et travaille à sa récupération. Il a beaucoup maigri et soir maintenant se reconstruire un corps normal. Il travaille un peu mieux et un peu plus chaque jour. Il rééduque son souffle. Il lit, regarde la TV, mange, dort, marche et travaille dans une bonne ambiance. Des journées bien remplies sous les directives des médecins pneumologues et des infirmières kinésithérapeutes

«Mais il lui faudra encore de longues semaines avant de retrouver la maison... », termine-t-elle.