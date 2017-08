Deux véhicules en flammes cette nuit à Gilly: le feu se propage à un magasin (photos)

Deux véhicules ont été incendiés à Gilly, dans la nuit de lundi à mardi, vers 2 heures du matin. Le feu a été bouté à une camionnette et un petit camion et s’est ensuite propagé à un commerce le magasin « Drink Mega Store ».

La région est en proie à de nombreux incendies de voitures qui agacent riverains et commerçants. Le ras-le-bol est général car ces actes criminels se produisent de plus en plus souvent. Les riverains annoncent vouloir créer un comité et faire appel au conseil communal rapporte notre correspondant Fabien Van Hove.

(Photos FVH)