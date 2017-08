Marion recherche son chien depuis un an à Dinant: elle est prête à offrir une grosse récompense à la personne qui lui rendra Apache

Le 3 septembre dernier, Marion Bertemes a perdu son chien dans les escaliers de la Citadelle de Dinant. Depuis, cette Française de 25 ans remue ciel et terre pour retrouver son Berger malinois. Originaire de Châlons-en-Champagne (Marne), lundi, près d’un an après cette disparition, elle était de retour dans la région dans l’espoir de revoir Apache !

Marion était de nouveau à Dinant lundi et mardi.

Des milliers de tracts, d’autocollants, d’affiches et de kilomètres. Mais aussi une page Facebook suivie par de nombreux membres qui soutiennent sa quête. Marion ne ménage pas sa peine depuis un an pour retrouver son chien. « Dès que j’ai deux ou trois jours de congé, je reviens ici. J’ai fait le voyage au moins une vingtaine de fois. » Elle se refuse à imaginer le pire et continue donc ses recherches.

> La jeune femme est prête à offrir une (grosse) récompense à la personne qui lui rendra son chien.

> Marion a reçu l’aide d’une habitante de Hour, touchée par son histoire.

> Le témoignage complet de Marion dans nos éditions digitales.

Pour venir en aide à Marion : via Facebook « A la recherche d’Apache ».