Le tweet d'Obama citant Mandela après le drame de Charlottesville le plus apprécié de l'histoire de Twitter

Avec ses 2,9 millions de «likes», le message de Barack Obama a «détrôné» le tweet publié par la chanteuse Ariana Grande après l’attentat perpétré lors de son concert à Manchester en mai dernier (2,7 millions). En outre, les 1,2 million de «retweets» en font la quatrième publication la plus partagée par d’autres utilisateurs du réseau social.

M. Obama avait ajouté deux messages pour compléter la citation de l’ancien président sud-africain: «Les gens doivent apprendre à haïr, et s’ils peuvent apprendre à haïr, ils peuvent apprendre à aimer... Car l’amour jaillit plus naturellement du cœur humain que son opposé». Celle-ci est issue de l’autobiographie de Nelson Mandela, «Long Walk to Freedom», parue en 1994.

Avec 93,3 millions d’abonnés, Barack Obama est l’une des personnalités les plus suivies sur Twitter. La photo accompagnant son message avait été prise dans un centre de soins pour enfants proche de l’école de sa fille Natasha, dans le Maryland, en 2011.

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm