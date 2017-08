Laurent Ruquier présentera «Les enfants de la télé» dès le 3 septembre sur France 2

Après « Les grosses têtes » et « On n’est pas couché », Laurent Ruquier hérite d’un nouveau programme ; ce sera une nouvelle mouture des « Enfants de la télé ». Ce sera une nouveauté pour France 2 puisque l’émission présentée par Arthur passait sur TF1.

Deux mots d’ordre, annonce France 2 dans sa présentation : l’humeur et l’humour. Les invités de Laurent Ruquier parleront de leur actualité professionnelle et personnelle. On y parlera aussi de l’actualité, des images du web et bien sûr de la « culture télé ».

Premier rendez-vous fixé au 3 septembre à 14h20.