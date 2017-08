Après Charlottesville, une plaque des confédérés retirée à Montréal

«La plaque a été retirée», a indiqué Tiffany Bourré, directrice de communication de La Baie d’Hudson sans donner plus de commentaires.

Des messages postés sur les réseaux sociaux avaient dénoncé la présence d’un tel symbole à Montréal après les violences de Charlottesville et la mort samedi d’une jeune femme lors des affrontements entre suprémacistes blancs - protestant contre le retrait d’une statue du général sudiste Robert E. Lee - et contre-manifestants.

(Source Twitter - Sarah Leavitt)

Cette plaque était accrochée depuis 60 ans au mur de l’établissement de la chaîne de grands magasins La Baie d’Hudson (Hudson Bay, Saks Fifth avenue, Lord&Taylor...) au centre de l’agglomération québécoise.

«A la mémoire de Jefferson Davis, président des Etats confédérés qui séjourna en 1867 au domicile de John Lovell alors situé au présent emplacement», pouvait-on lire sur cette plaque.

The plaque has been removed! pic.twitter.com/fKyGNmx2Pj