Emma Stone, 28 ans, sacrée Oscar de la meilleure actrice cette année pour la comédie musicale «La La Land», a remporté 26 millions de dollars avant impôts au cours des douze mois qui se sont terminés fin juin, d’après ce classement du magazine des affaires.

La star de la sit-com culte «Friends», Jennifer Aniston, 48 ans, a elle aussi réussi à dépasser Jennifer Lawrence: elle est seconde avec 25,5 millions de dollars, grâce à de nombreux contrats publicitaires ou promotionnels à travers le monde.

Les 24 millions de dollars engrangés sur les douze mois terminés en juin ont valu à Jennifer Lawrence la troisième place du podium, mais semblent bien chiches par rapport à ses gains de l’an dernier. La vedette de 27 ans, oscarisée pour «Happiness Therapy» (2012), avait dominé le classement 2016, pour la deuxième année de suite, avec 46 millions de dollars de revenus, dopés par sa performance dans la saga futuriste «Hunger Games».

Melissa McCarthy et Mila Kunis - avec 18 et 15,5 millions de dollars respectivement - ferment le quinté de tête.

Le classement pour les acteurs doit sortir plus tard dans la semaine et devrait une fois de plus mettre en lumière l’énorme disparité entre les rémunérations des hommes et femmes à Hollywood.