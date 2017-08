Les anciens présidents Républicains Bush père et fils s'expriment pour condamner le racisme

Fait rarissime, ses deux prédécesseurs républicains encore en vie, George H.W. Bush et son fils George W. Bush, ont diffusé un communiqué commun appelant l’Amérique à «toujours rejeter le racisme, l’antisémitisme et la haine sous toutes ses formes».

Sans citer le 45e président, les 41e et 43e ont rappelé les mots de Thomas Jefferson, principal auteur de la Déclaration d’indépendance: «Tous les hommes sont créés égaux».

En renvoyant dos à dos les groupuscules suprémacistes blancs — dont un sympathisant a tué une jeune femme samedi à Charlottesville — et les contre-manifestants anti-racistes, M. Trump a franchi un cap. Les propos qu’il a tenus dans le hall de la Trump Tower, salués par l’ex-leader du Ku Klux Klan David Duke, ont laissé nombre d’élus sans voix.

« Pas de place pour cela »

Le ministre de la Justice Jeff Sessions et le secrétaire d’Etat Rex Tillerson ont l’un et l’autre condamné en termes généraux le racisme et la haine. «Nous ne pouvons en aucun cas accepter ou excuser le racisme, l’intolérance, la haine, la violence et ce genre de choses qui se manifestent trop souvent dans notre pays», a déclaré M. Sessions.

M. Tillerson a lui aussi évoqué «les récentes événements de Virginie et notre condamnation de ce genre de haine et de violence». «Il n’y a pas de place pour cela dans notre discours public», a-t-il dit.