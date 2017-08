«Je suis heureux que cette fille soit morte», déclare un dirigeant du Ku Klux Klan, après les événements de Charlottesville

Justin Moore, qui porte le titre de « Grand dragon » dans le Ku Klux Klan, s’est réjoui sur la chaîne WBTV que plusieurs personnes aient été blessée et qu’une jeune femme ait été tuée.

« Je suis très heureux que les gens ont été blessés et je suis heureux que cette fille soit morte, a-t-il commenté. C’était un groupe de communistes et ils protestaient contre la liberté d'expression. Donc, ça ne me dérange pas qu'ils aient été blessés ".

It's a WBTV exclusive.Hear from members of the Loyal White Knights of the KKK regarding Charlottesville today at five. pic.twitter.com/c2e1QWcCtQ