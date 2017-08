Un requin observé sur la plage de La Panne

Le site de RTL montre une photo de ce requin aperçu sur la plage de La Panne. Selon RTL, il s’agirait d’un Mustelus asterias, un type de requin qui se nourrit de crabes.

Les requins ne sont pas rares en mer du Nord. Et on en a déjà vu sur nos plages. En 2012, il y a même eu un requin-pèlerin qui est venu s’échouer. Dans ce cas encore, même s’il s’agit d’une espèce beaucoup plus grande, l’animal n’est pas dangereux puisqu’il se nourrit exclusivement de plancton.