Le patron d'Apple, Tim Cook, condamne les propos de Donald Trump, «à l'encontre des idéaux américains»

Bloomberg

Tim Cook, le patron d’Apple, a dénoncé mercredi les propos du président américain Donald Trump à la suite des violences survenues la semaine passées en Virginie qui ont fait un mort. «Je ne suis pas d’accord avec le président et d’autres qui estiment qu’il y a une égalité morale entre des suprémacistes blanc et les nazis d’une part et ceux qui s’y opposent en se battant pour les droits de l’homme. Mettre les deux sur un pied d’égalité va à l’encontre des idéaux américains», a écrit le CEO dans un courrier à l’attention de travailleurs .