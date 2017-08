Les trains un peu plus à l'heure en juin

Belga

La ponctualité globale du trafic intérieur des trains de voyageurs s’établissait à 87,3% en juin dernier, soit une légère hausse par rapport à la même période en 2016 (86,9%) et au mois de mai 2017 (86,6%), indiquent jeudi l’exploitant ferroviaire, la SNCB, et le gestionnaire de l’infrastructure, Infrabel. Un train est jugé ponctuel s’il totalise moins de six minutes de retard.