Messi, le Pape, Obama, Macron, Trump : les réactions de soutien arrivent du monde entier après l'attentat de Barcelone

Le pape François a fait part jeudi de sa «grande préoccupation» et de sa proximité avec le peuple espagnol après l’attentat qui a fait au moins 13 morts à Barcelone.

«Le Saint-Père a appris avec une grande préoccupation ce qui est en train de se passer à Barcelone», a annoncé dans un communiqué le porte-parole du Vatican, Greg Burk.

«Le pape prie pour les victimes de cet attentat et désire exprimer sa proximité avec tout le peuple espagnol, en particulier les blessés et les familles des victimes», a-t-il ajouté.

Son unos asesinos, simplemente unos criminales que no nos van a aterrorizar. Toda España es Barcelona. Las Ramblas volverán a ser de todos. — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) 17 août 2017

« Ce sont des assassins, simplement des criminels qui ne vont pas nous terroriser. Toute l’Espagne est Barcelone. Les Ramblas reviendront à être à tout le monde. » a réagi sur twitter la famille royale espagnole.

Deeply saddened by the attack on our city. All our thoughts are with the victims, their families and with the people of Barcelona. — FC Barcelona (@FCBarcelona) 17 août 2017

« Profondément attristés par l’attaque dans notre ville. Toutes nos pensées aux victimes, à leurs familles et au peuple de Barcelone. »peut-on lire sur le compte twitter du FC Barcelone.

Thoughts, prayers, love and strength go to families and friends of victims #Barcelona #StopTerrorism 🙏🙏🙏 — Axel Witsel (@axelwitsel28) 17 août 2017

« Pensées, prières, amour et force aux familles des victimes et à leurs amis. »a posté le footballeur Axel Witsel sur les réseaux sociaux.

« Je voudrais transmettre mes condoléances et mon soutien à toutes les familles et amis des victimes du terrible attentat dans notre Barcelone en rejetant tout acte de violence. Nous n’allons pas nous rendre, nous sommes beaucoup plus, ceux qui veulent vivre dans un monde en paix, sans haine et où le respect et la tolérance sont les bases du vivre-ensemble. » a commenté Leo Messi.

Michelle and I are thinking of the victims and their families in Barcelona. Americans will always stand with our Spanish friends. Un abrazo. — Barack Obama (@BarackObama) 17 août 2017

« Michelle et moi pensons aux victimes et à leurs familles à Barcelone. Les Américains seront toujours aux côtés de leurs amis espagnols. »a tweeté l’ancien président américain Barack Obama.

Toutes mes pensées et la solidarité de la France pour les victimes de la tragique attaque à #Barcelone. Nous restons unis et déterminés. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 17 août 2017

« Toutes mes pensées et la solidarité de la France pour les victimes de la tragique attaque à Barcelone. Nous restons unis et déterminés. » a commenté le président français Emmanuel Macron.

The United States condemns the terror attack in Barcelona, Spain, and will do whatever is necessary to help. Be tough & strong, we love you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 août 2017

« Les Etats-Unis condamnent l’attaque terroriste de Barcelone, Espagne, et feront tout ce qui est nécessaire pour aider. Soyez courageux et forts, nous vous aimons. »a tweeté Donald Trump.

Mes pensées émues pour le peuple espagnol après l'ignoble attentat de #Barcelone. Soutien aux victimes et à leurs proches. - NS — Nicolas Sarkozy (@NicolasSarkozy) 17 août 2017

« Mes pensées émues pour le peuple espagnol après l'ignoble attentat de #Barcelone . Soutien aux victimes et à leurs proches. »a écrit Nicolas Sarkozy sur twitter.