Le ministère italien des Affaires étrangères n’a pas confirmé l’information dans l’immédiat, s’en tenant à un bilan confirmé de trois blessés italiens. Selon la presse, deux ont déjà quitté l’hôpital.

«Notre collègue et ami Bruno Gulotta a été renversé et tué par un terroriste infâme au coeur de Barcelone», rapporte l’entreprise sur son site internet, en évoquant les photos de vacances que le jeune homme, qui habitait à Legnano, près de Milan, avait publiées sur Facebook: Cannes, les Ramblas...

Sa compagne Martina a raconté à ses collègues comment Bruno avait été heurté de plein fouet alors qu’il tenait par la main leur fils Alexandre, 5 ans. Elle portait leur fille Aria, 1 an, dans un porte-bébé contre elle mais a réussi à tirer l’aîné pour le sauver, précisent des médias italiens.

«Bruno était une référence pour tous ceux qui l’ont connu (...)», ajoute l’entreprise qui souligne «sa gentillesse et son professionnalisme».

Capable de résoudre tous les soucis informatiques, d’une grande générosité, Bruno était «un maître de vie», rapportent ses collègues en concluant: «Repose en paix Bruno, nous nous souviendrons toujours de toi».

Les victimes de l’attentat à la voiture bélier perpétré jeudi dans le coeur de Barcelone et revendiqué par le groupe Etat islamique, qui a fait treize morts et plus de cent blessés, sont d’au moins 24 nationalités différentes.