Très peu voire pas de demandes d'annulation pour Barcelone

Thomas Cook compte actuellement une centaine de touristes à Barcelone et dans la région de Cambrils, Tui en dénombre 699 dans la seule région de Barcelone et 102 dans la région de Cambrils. Deux vols Tui ont par ailleurs décollé «sans souci» ce vendredi matin depuis la Belgique vers la cité catalane. La métropole représente l’une des destinations principales pour les city-trips effectués depuis la Belgique.

Les deux tour-opérateurs ont pris contact par SMS jeudi soir vers 18h00 avec leurs clients belges sur place afin de vérifier qu’ils étaient sains et saufs. «En ce moment il n’y a aucune indication qu’il y a des blessés parmi les clients de Thomas Cook à Barcelone et à Cambrils», indique le porte-parole du tour-opérateur, Carlo De Smet. Même son de cloche du côté de Tui Belgique. Tous deux précisent toutefois qu’ils n’ont pas reçu de réponse de tous leurs clients présents sur place.

Thomas Cook et Tui ont invité leurs clients à respecter les instructions formulées par les autorités locales. En cas de questions, il leur est conseillé de se rendre vers les représentants présents sur place. «Ils sont joignables par téléphone, Whatsapp et sms et aident les touristes», indique Thomas Cook. Les clients souhaitant rentrer plus tôt au pays sont également invités à s’adresser aux représentants afin de trouver une solution. «Attention: rentrer plus tôt est aux frais du client», précise toutefois le voyagiste.

Les tour-opérateurs soulignent encore qu’ils se réfèrent à l’avis de voyage du ministère des Affaires étrangères belge et celui-ci n’a pour l’heure pas été modifié.

Selon un dernier bilan, treize personnes dont une Belge ont été tuées et plus de cent blessées dans les attentats qui ont frappé jeudi soir Barcelone et la station balnéaire de Cambrils, en Espagne.