Minute de silence en présence du roi Felipe, à Barcelone (photos, vidéos)

A 12h, sur la Place de la Catalogne, non loin des Ramblas où s’est produit le premier attentat à Barcelone, une minute de silence a été respectée. Le roi d’Espagne était présent ainsi que la maire de Barcelone et le Premier ministre Rajoy. Des minutes de silence ont aussi été respectées dans d’autres villes, notamment à Madrid.

A Barcelone, la foule s’était rassemblée sur la plaza Cataluña, une des principales places de la ville. Le Roi d’Espagne, Felipe VI, était notamment présent et a été accueilli sous les applaudissements à son arrivée, rapporte El Pais.

Le Premier ministre, Mariano Rajoy, le président de la Catalogne, Carles Puigdemont ou encore la présidente du parlement catalan, Carme Forcadell, étaient également présents.

(Reuters)

A la fin de la minute de silence, la foule a commencé à applaudir et à crier «No tinc por», soit «Je n’ai pas peur». «La peur ne l’emportera pas. Retournez dans les Ramblas, avec la liberté et l’amour pour la ville et nos vies», a tweeté la maire de Barcelone, Ada Colau, à l’issue de l’hommage.

(Reuters)

La minute de silence s’est également tenue à l’hôpital del Mar, où sont soignées 18 victimes des attentats de jeudi, signale El Pais.

Les Espagnols se sont aussi rassemblés sur la Puerta del Sol à Madrid, pour rendre hommage aux treize personnes tuées et à la centaine de blessés, lors des deux attaques à Barcelone et Cambrils.

Plus tôt dans la matinée, les joueurs et le staff du FC Barcelone ont respecté une minute de silence à l’entraînement au Camp Tito Vilanova.

De nombreuses autres villes ont également rendu hommage aux victimes comme Madrid ou Valence.