La dame repêchée dans le canal à Seneffe lundi matin, à proximité de la rue du Quai, a été identifiée. Il s'agit de Muriel B., une habitante de Binche de 47 ans, mère de trois enfants et grand-mère.

Son ex- compagnon, 32 ans, a été interpellé. L'intéressé a été interrogé et présenté à un juge d'instruction. Pour rappel, la défunte portait des traces de coups au visage et à l'arrière du crâne.