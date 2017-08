Luc Trullemans: «Je le confirme: la semaine prochaine, il fera nettement plus chaud»

« Avec l’arrivée d’un anticyclone sur le Golfe de Gascogne et la France, le temps de ce week-end deviendra de plus en plus sec mais encore frais avec 2 à 4 heures de soleil en Ardenne et 4 à 8 heures de soleil du centre à la région côtière », commence-t-il.

(Dimanche)

« Si samedi il fera relativement venteux avec des pointes de vent entre 45 et 65 km/h et d’abord encore quelques précipitations par endroit, dimanche s’annonce plus calme et sec avec des températures comprises entre 15° sur les hauteurs ardennaises et 20 à 21° dans les autres régions.

Lundi et mardi , ce même anticyclone aura glissé vers l’Allemagne et l’Europe centrale.

Il commencera à nous envoyer un air continental sec et de plus en plus chaud avec encore plus de soleil et des températures maximales remontant lundi entre 18 et 23° et mardi après-midi entre 22 et 28°.

(Mardi)

En milieu de semaine ce sera une dépression d’origine océanique qui commencera à déterminer progressivement les conditions atmosphériques.

Elle s’installera sur l’Angleterre et en Mer du nord.

Cela veut dire que mercredi et jeudi il fera temporairement plus nuageux avec des développements d’averses et peut-être même d’orages dans un air d’abord encore très doux avec 20 à 25°, devenant un peu plus frais jeudi avec des maxima entre 17 et 22°.

(Jeudi)

Une amélioration est attendue ensuite, donc pour le dernier week-end des vacances, avec l’établissement d’une cellule anticyclonique au nord de nos régions .

Les températures seront alors proches des valeurs de saison c’est-à-dire comprises l’après-midi entre 18 et 24°.

Il fera à nouveau plus sec avec d’agréables périodes ensoleillées. »