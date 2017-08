Pro League: LA Galaxy confirme le transfert de Jelle Van Damme à l'Antwerp

Le Belge a quitté la MLS et a rejoint les promus de D1A. L’Antwerp a déboursé 200.000 euros pour s’attacher les services du défenseur.

Jelle Van Damme, comme attendu, revient dans le championnat de Belgique. Le défenseur quitte le club américain de MLS des Los Angeles Galaxy et rejoint les promus en Jupiler Pro League de l’Antwerp. Les Galaxy ont confirmé l’information vendredi sur leur site internet.

Van Damme jouait en Californie depuis janvier 2016 après avoir joué quatre saisons et demie au Standard. Diable Rouge à 31 reprises, Van Damme souhaitait rentrer en Belgique pour des raisons familiales. Il souhaitait voir davantage son fils Cruz (7 ans) et sa fille Cleo (6 ans) qu’il a eus avec son ex-compagne Elke Clijsters. Début août, l’ancien joueur de l’Ajax et d’Anderlecht avait avoué être en contact avec des clubs belges.

Van Damme a joué successivement en Belgique au Germinal Beerschot, Anderlecht et Standard. Il a entre-temps évolué à l’Ajax, Southampton, au Werder Brême et à Wolverhampton.

Il a signé un contrat de 2 ans au Great Old. L’Antwerp a payé 200.000 euros (235.000 dollars) au LA Galaxy pour acquérir ses services.