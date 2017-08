Un chirurgien fauche mortellement Christophe Closset, ancien champion de tennis de table, près du Standard

Un drame s’est produit ce vendredi soir à proximité du stade du Standard, à l’issue du match qui opposait les Rouches à Zulte-Waregem. Une voiture de marque BMW a percuté un piéton alors qu’il se trouvait sur le trottoir dans la rue Ernest Solvay, à proximité du garage Volvo.

Malgré l’arrivée rapide des secours, la victime, a succombé à ses blessures. Il s’agit de Christophe Closset, ancien champion de tennis de table, ex-top 15 belge, bien connu dans ce milieu.

Le conducteur de la voiture a quant à lui été interpellé et privé de liberté. Selon des témoins et les conclusions de l’expert envoyé sur place par le parquet de Liège, la voiture a, pour une raison indéterminée, dévié de sa trajectoire et traversé les deux bandes de circulation avant de terminer sa course sur le trottoir opposé, où déambulait notamment un groupe de personnes dont faisait partie la victime.

Contrôlé positivement à l’alcootest, le conducteur de la BMW, un chirurgien liégeois de 37 ans, a expliqué qu’il sortait du stade du Standard, où il avait assisté à la rencontre depuis les loges. Loges dans lesquelles il avait pris part à un repas, qu’il avait arrosé de quelques verres. Il ne s’explique cependant pas cette sortie de route qui s’est avérée dramatique.