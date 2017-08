C'est à Woluwe-Saint-Pierre que l'équipe du Beau Vélo de RAVeL se pose ce samedi !

Chaque semaine, Le Beau Vélo de RAVeL vous fait découvrir les jolis coins et curiosités de Wallonie et de Bruxelles à vélo, du 24 juin au 17 septembre.

Une étape spéciale CAP48 ce samedi, à Woluwe-Saint-Pierre, une des communes les plus vertes de notre capitale. C’est d’ailleurs dans le superbe cadre du Parc de la Woluwe que le village du Beau Vélo de RAVeL s’installe !

L’inscription, libre et gratuite, se fait sur le site de départ dès 9h.

Les 1100 premiers inscrits reçoivent un T-Shirt aux couleurs du Beau Vélo de RAVeL et les 2000 premiers bénéficient d’un délicieux brunch.

Le départ de la balade groupée commence à 13h10 et au retour, à 16h, les concerts gratuits commencent !

Tout au long de la journée, sur le site, des animations et des activités sont proposées par les différents partenaires, sans oublier le KID’S village ! Wallonie Aventure Nature Tourisme propose une initiation à la spéléologie avec ses 45 mètres de galeries montées sur remorques ! l’APAQ-W et ses producteurs locaux vous font découvrir la richesse des productions agricoles wallonnes dans le village Wallonie gourmande.

Cette semaine, l’Adeps vous offre une initiation au hockey. Le Musée des Instruments de Musique est représenté au stand 365.be et l’Institut du Patrimoine Wallon vous propose une animation sur l’Abbaye de Villers-La-Ville

Rendez-vous ce samedi, Parc de Woluwe, Avenue Edmond Galoppin 1 Woluwe-Saint-Pierre

Adrien Joveneau accueillera sur son tandem la journaliste Delphine Simon. A la halte ravito, Thomas Bourgeois, chef étoilé, du Koru Hôtel à Autre-Eglise, vous propesera une mise en bouche à base de produits du terroir.

On vous propose une balade de 22km sans oublier le parcours d’une dizaine de kilomètres organisé et encadré par l’Adeps.

C’est depuis le Wolu Sports Park, situé dans le cadre verdoyant du parc de la Woluwe, que le départ aura lieu. Vous pédalerez au cœur du parc pendant un kilomètre avant d’emprunter l’ancienne ligne de chemin de fer 160. La promenade de l’ancien chemin de fer forme un joli corridor vert qui longe la vallée de la Woluwe et compose une partie de la Promenade verte, un magnifique itinéraire de plus de 60 kilomètres qui permet aux piétons et cyclistes de faire le tour de la Région bruxelloise.

Le parcours vous emmènera vers le Château Saint-Anne et celui de Val Duchesse. Après une centaine de mètres vous vous retrouverez aux étangs et à l’Abbaye du Rouge Cloître. Le centre d’Art de Rouge Cloître vous propose un vaste programme d’expositions et d’animations.

Après avoir franchi le pont suspendu et être passé sous un pont à trois arches, vous distinguerez, sur votre droite, la sculpture La calligraphie ferroviaire. Longue de 18 mètres, elle est réalisée à partir de rails cintrés fixés sur des traverses en chêne, le tout, posé sur un socle en ballast.

Deux kilomètres avant votre retour sur le site, vous longerez le remarquable Palais Stoclet, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2009.

Après l’effort, le réconfort avec les concerts gratuits du Beau Vélo de RAVeL ! Axelle Red, Typh Barrow et La Voix de ses Maîtres se produiront sur la scène dès 16h.

Rendez-vous sur Vivacité ce samedi 19 août entre 13h et 17h et sur La Une télé, ce dimanche 20 août à 13h40.