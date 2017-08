Hypersexualisation : comment la gérer quand on est responsable de jeunes ?

Latitude Jeunes vient de publier une réédition (améliorée) de son guide « Comment réagir aux situations d’hypersexualisation en collectivité ? ». Pourquoi s’attaquer à un tel phénomène ? « Le guide est né de deux constats », explique Mélissa Fransolet, responsable de formation et collaboratrice de Yasmine Thai et Sophie Vandemaele, chargées du projet chez Latitude Jeunes.

« D’une part, l’hypersexualisation n’est pas un phénomène marginal. Il devient même courant, depuis quelques années. Les références à la sexualité sont en effet omniprésentes dans l’espace public : radio, télévision, internet, affichages extérieurs… Elles sont souvent liées à l’hypersexualisation car on y donne un caractère sexuel à un objet ou un comportement qui n’en possède pas en soi. Or, l’hypersexualisation de notre environnement peut modifier nos relations, notre rapport à soi, mais aussi aux autres, en fonction de la manière dont on perçoit le message qui est reçu. Par exemple, la sexualité peut devenir un faire-valoir et permettrait, aux yeux de certains, d’obtenir une forme de pouvoir ou de célébrité », ajoute-t-elle.

Image sexualisée

« Pour nous, la question est de savoir comment les jeunes reçoivent ces messages, alors qu’ils sont en pleine construction de leur identité, qu’ils se posent des questions sur leur apparence, leur sexualité… Par ailleurs, une image sexualisée ne pose pas problème en soi. C’est la répétition sans diversité de choix qui est problématique. Il faut prendre conscience que ces clichés peuvent mener à des situations de violences (verbales, physiques, sexuelles…), à une hiérarchisation des genres et à une difficulté de vivre entre hommes et femmes », explique Mélissa Fransolet.

« D’autre part, nous avons constaté que les adultes sont bien souvent démunis, dépassés par les événements liés à l’hypersexualisation. Ces situations suscitent de fortes émotions chez eux. Ils sont en manque de repères face à de nouveaux comportements qu’ils n’ont pas vécus dans leur jeunesse ou dans lequel ils ont baigné depuis toujours. Nos animateurs de centres de vacances citaient, de manière fréquente, des situations d’hypersexualisation où ils étaient en difficulté pour trouver des solutions ou discuter en équipe. Ils avaient également du mal à trouver leur place en tant qu’animateur. Les encadrants ne se sentent pas suffisamment formés pour faire face à ces situations. Quel est leur rôle éducatif dans ces situations ? Quand et comment peuvent-ils intervenir ? En fonction de quels critères ? ».

Du coup, ce guide peut être très utile aux personnes qui encadrent régulièrement des jeunes. Le guide s’adresse en effet à tous ceux qui travaillent en collectivité : animateurs, éducateurs, encadrants, professeurs…. « Il traite de situations que nous avons récoltées sur le terrain, comme des gamins qui affichent un poster « hot » dans leur chambre en centre de vacances, une photo de nu diffusée sur les réseaux sociaux, l’achat de préservatifs pendant un temps libre, une masturbation collective entre garçons, une séance de photos sexy… Le Guide Repères détaille, analyse et suscite la réflexion sur 10 situations », ajoute-t-elle.

Ressentis et témoignages

Dans le guide, on retrouve donc des situations vécues, les ressentis et les témoignages des professionnels de terrain, la manière dont ils ont géré les situations, des pistes pour réagir, l’avis d’experts sur la thématique et des fiches thématiques avec des outils pour alimenter la réflexion des professionnels. Le guide a pour but d’augmenter les ressources

ressources et les connaissances des équipes pour amener une réflexion sur l’hypersexualisation. Il ne donne pas de réponses toutes faites car chaque situation demande une réponse particulière. « Ce sont les éducateurs, en contact direct avec le(s) jeune(s) qui sont les plus à même pour évaluer ce qu’il s’y passe. Le guide leur permet surtout de prendre une décision sur des faits objectivables et non plus à partir d’émotion et/ou de valeurs personnelles », note-t-elle encore.

Par exemple, on conseille d’essayer d’en savoir plus avant d’agir : pourquoi le jeune agit-il de la sorte ? Quel sens cela a-t-il pour lui ? Parfois, les adultes trouvent un comportement dysfonctionnant alors qu’il fait partie de la construction du jeune. Il est intéressant de s’interroger sur ce qui se joue réellement pour lui afin de donner une réponse adaptée à la situation du jeune. Cela peut être, par exemple, vouloir appartenir à un groupe, chercher son identité, faire de nouvelles expériences, connaître les limites… -

Brochure téléchargeable gratuitement sur : www.latitudejeunes.be

Un autre guide sur l’alimentation

Dans la même collection (Guide-Repères), Latitude Jeunes dispose d’un autre ouvrage, dédié à l’alimentation, « Comment gérer les situation liées à l’alimentation en collectivité ? ». « Il a été créé pour répondre aux questions des professionnels liées à l’alimentation en collectivité. Il s’agit d’un enjeu important car les repas deviennent de plus en plus spécifiques (végétarien, sans lactose, sans sucre, halal…). Comment, dés lors, concilier l’individualité et le collectif ? On y propose des outils et des points de repères pour construire, en équipe, une réponse aux nouveaux défis que ces alimentations particulières posent : comment réagir lorsqu’un enfant prend une boisson énergisante en plaine ? Que faire si les jeunes quittent un barbecue parce qu’il n’est pas halal ? Comment gérer le sucre dans les collectivités ? Que faire si un enfant refuse de manger ? », explique Mélissa Fransolet,

La sortie d’un 3 e Guide Repères est également prévue pour 2019. Dans ce guide, des thématiques en lien avec la bientraitance, la gestion des conflits, des violences comme, par exemple, le harcèlement et le cyber-harcèlement seront abordées. On devrait également y trouver des notions comme la pleine conscience, la psychologie positive, le développement des compétences psycho-sociales… -