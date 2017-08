Anderlecht et le Standard relégués à 8 points de Charleroi et Bruges (vidéos)

Anderlecht et le Standard ont perdu lors de la 4e journée de D1A, au contraire des Carolos et des Brugeois qui creusent l’écart

1. Vaincre et convaincre. C’était la mission d’Anderlecht contre Saint-Trond lors du premier match dominical de la 4e journée de D1A. À l’arrivée il a au contraire été vaincu (2-3), les Trudonnaires – et leur nouvel entraîneur Jonas De Roeck – ayant eux convaincu. Pour sa part, Bruges est rentré victorieux de son court et périlleux déplacement à Courtrai (1-2). Notamment grâce à un (nouveau) penalty de Jelle Vossen qui contrairement au capitaine anderlechtois Sofiane Hanni n’a pas tiré dans le coin où s’est jeté le gardien.

2. Les Blauw en Zwart sont en tête du championnat avec 12 points sur 12, à égalité avec Charleroi ! Les Carolos l’ont emporté à Genk grâce à un unique but chanceux suite à une longue rentrée en touche de Kaveh Rezaei déviée par Dessoleil, puis de la jambe dans son propre but par Sander Berge (0-1). Anderlecht accuse déjà 8 points de retard sur les leaders.

3. Dès vendredi, le Standard avait été sèchement battu par Zulte Waregem (0-4). Le club liégeois ne présente qu’un bilan de 4 points sur 12 après 4 rencontres, comme les Mauves.

4. Enfin, on notera encore qu’Eupen a profité de la 4e journée pour décrocher sa première victoire de la saison face à Ostende (2-1). Mbaye Leye (22e) et Eric Ocansey (59e) a inscrit les deux buts. Michiel Jonckheere avait égalisé pour les Kustboys (37e).

