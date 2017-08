Les rois du cumul? Les députés provinciaux!

La lecture des déclarations de mandats publiées par la Cour des comptes peut révéler des surprises. Ainsi, comme le relève Georges-Louis Bouchez, délégué général du MR, on s’aperçoit que les députés provinciaux exercent… deux fois plus de mandats en moyenne que les bourgmestres, par exemple. Et trois fois plus que les échevins.

